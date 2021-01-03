Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.









В воскресенье в республике ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью и утром вероятны туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, 4-9 м/с.





Температура воздуха днем составит: в Витебске от –1 до +1 °C, в Гродно и Минске — от 0 до +2 °C. В Бресте и Могилеве будет +1…+3 °C, в Гомеле — +2…+4 °C.



