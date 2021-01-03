+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

А за окном – то дождь, то снег. Синоптики обещают кратковременные осадки и до +4 °

Во многих районах Беларуси 3 января пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в течение суток составит от –2 до +4 °C,

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


В воскресенье в республике ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью и утром вероятны туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, 4-9 м/с.

Температура воздуха днем составит: в Витебске от –1 до +1 °C, в Гродно и Минске — от 0 до +2 °C. В Бресте и Могилеве будет +1…+3 °C, в Гомеле — +2…+4 °C.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]