20 июня актер отпраздновал 80-е летие. Причиной смерти, как сообщается в СМИ, стал коронавирус.

Отметим, роль романтического героя с трагической судьбой - человека, способного дышать под водой, - прославила его на всю страну.









Сам Коренев больше считал себя театральным актером. Московскому драматическому театру имени К. С. Станиславского (теперь "Электротеатр Станиславский") он посвятил больше 60 лет своей жизни, играя в постановках и ставя спектакли. "В целом у меня в театре удивительно интересная жизнь", - сказал однажды в интервью актер.

В Театре имени Станиславского Коренев прослужил более 60 лет.



