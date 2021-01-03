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Умер актер Владимир Коренев, сыгравшей Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

80-летний артист умер от коронавируса.

 20 июня актер отпраздновал 80-е летие. Причиной смерти, как сообщается в СМИ, стал коронавирус.
Отметим, роль романтического героя с трагической судьбой - человека, способного дышать под водой, - прославила его на всю страну.


Сам Коренев больше считал себя театральным актером. Московскому драматическому театру имени К. С. Станиславского (теперь "Электротеатр Станиславский") он посвятил больше 60 лет своей жизни, играя в постановках и ставя спектакли. "В целом у меня в театре удивительно интересная жизнь", - сказал однажды в интервью актер.
В Театре имени Станиславского Коренев прослужил более 60 лет. 
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