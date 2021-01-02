Вакцинация от коронавируса в Беларуси: что известно на сегодня

В главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома сообщили, что в списках на первый этап вакцинирования — медработники, работники образования и интернатных учреждений. При этом списки тех, кто не попадает в эти категории, но хочет сделать прививку, пока не ведут.





В главном управлении здравоохранения Могилевского облисполкома рассказали, что на этой неделе подали заявку на первый этап вакцинации, в нее включили медработников, учителей, соцработников. Ожидается, что их вакцинация начнется ориентировочно 15 января, под нее подпадет около 20% населения.





Медики прогнозируют, что вакцинация не попадающих в категорию тех, кто оказался в числе работников на первый этап, стартует в начале февраля. Точные сроки пока неизвестны. Как и то, все ли желающие смогут сделать вакцину во второй этап. На вопрос, можно ли записаться на вакцинацию на второй этап, если не относишься к числу медиков, учителей или соцработников, в облздраве рекомендовали после выходных обратиться к участковому терапевту в поликлинике, в которой наблюдаетесь, и сказать, что хотите привиться вакциной против коронавируса. «Когда будет идти речь про второй транш вакцины, то тогда вы попадете в этот список», — уточнили медики. Прогнозируется, что вакцина для тех, кто попадет во второй этап вакцинации, будет бесплатной, однако окончательное решение пока не принято.





По информации одного из облздравов, не исключено, что в Беларуси могут в будущем проводить вакцинацию двумя российскими препаратами. Речь идет про препарат «Спутник V», созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи (прошел регистрацию в РФ в августе), а также про вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» (зарегистрирована в РФ в октябре). При этом в Беларуси на данный момент зарегистрирован «Спутник V». Именно про эту вакцину рассказывали в Минздраве, когда анонсировали, что началась вакцинация от коронавируса. Про возможное использование в перспективе второй российской вакцины пока не сообщалось.





Ранее глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявлял, что прививки начнут делать в январе.





— Мы планируем вакцинировать 1,2 млн населения в январе, феврале, марте и апреле, а затем выйти на показатель в 5−5,5 млн привитых от коронавирусной инфекции. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях, — говорил Дмитрий Пиневич.





Что касается производства российской вакцины в Беларуси, то начать его планируют во втором квартале 2021 года. Для этих целей будут задействованы две площадки «Белмедпрепаратов» в Минске и мощности витебского предприятия «БелВитунифарм».