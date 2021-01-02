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Фонд культурной солидарности подвел итоги года

Беларуский фонд культурной солидарности подвел итоги 2020 года, назвав героев, тенденции, проекты и события, ставшие знаковыми для Беларуси в сфере культуры. Итоги озвучили Сергей Будкин и Александр Чаховский на YouTube-канале #BY_CULTURE.


Так, звание героев года получили купаловцы, уволившиеся из Национального академического театра имени Янки Купалы. в знак протеста против политики властей и против увольнения директора Павла Латушко из-за поддержки протестов с его стороны. После этого они основали собственный проект, который представлен в Youtube, и провели премьеру новой постановки легендарного спектакля «Тутэйшыя».

Персоной года стал актер Александр Жданович, бывший ведущий «Калыханкі», известный как Маляваныч. В ноябре он получил 9 суток ареста за участие в акции протеста. После его освобождения Фонд культурной солидарности запустил YouTube-проект «Каляды з Маляванычам».

Тенденцией года Фонд назвал рост интереса к классической и хоровой музыке, а достижением года – уличную активность в виде концертов, лекций, чтений. Открытием года, по версии БФКС, стал беларусский юмор и сатирические проекты Apsent, «ЧинЧинЧенэл», «Хай так», «Победы Шоушэнка», «Арыстакратычная бледнасць», «Гэта ж Вінаград».

Движем года стали беларусы зарубежья, дуэтом года – «Арыстакратычная бледнасць», приколом года – композиция «Шчучыншчына» в исполнении Елены Зуй-Войтеховской. Сериалом года назван «Победы Шоушэнка», а интернет-проектом года — cultprotest.me. Обращение года записали преподаватели Университета культуры и искусств.
Reform.by
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