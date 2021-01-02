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Белорусы начали получать ID-карты и биометрические паспорта

Стало известно, сколько их выдадут в 2021 году.


В новом, 2021 году, в Беларуси начнут выдавать ID-карты и биометрические паспорта. Замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович рассказал о новшествах в эфире телеканала «Беларусь 1», отметив, что уже в этом году ID-карты смогут получить больше 800 тыс. белорусов, пишет kp.by.

Новый документ внешне похож на современные водительские права: это небольшая пластиковая карточка с нанесенными на нее фото и главными личными данными владельца. К документу привязана другая личная информация, которую смогут считывать через специальные устройства при предъявлении ID-карты.

За всеми владельцами карточек будет закреплена цифровая подпись, которая будет действительна на протяжении 10 лет, кроме того, у каждого появится личный кабинет в интернете.

В МВД уточнили, что будет с обычными паспортами. Они по-прежнему останутся действительными - до истечения срока, указанного в документе конкретного гражданина. Паспорт и ID-карта будут действовать на равных условиях.

Планируют начать выдавать в этом году и биометрические паспорта - новый вид загранпаспорта. Предполагается, что пока ежегодно 300-500 белорусов будут получать биометрические паспорта.
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