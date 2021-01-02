Умер белoрусский нейрохирург Арнольд Смеянович









Арнольд Смеянович родился 11 августа 1938 года в Брянске. Провел большое количество операций на открытом мозге. Основными направлениями его научной деятельности были хирургия сосудистой патологии головного мозга, нейроонкология, хирургия компрессионных форм остеохондроза позвоночника, реконструктивная хирургия повреждений плечевого сплетения.





Академик разработал и внедрил микрохирургическую технологию тотального удаления неврином преддверноулиткового нерва и ряд новых методик лечения неврологических расстройств, связанных с этим заболеванием. Он был автором методики комплексного хирургического восстановления функции верхней конечности при повреждениях плечевого сплетения, не имеющей аналогов в мировой практике и включающей в себя целый ряд новых реконструктивных хирургических вмешательств.