Драка в Минском районе в ночь с 1 на 2 января закончилась смертью парня
В ночь с 1 на 2 января после драки в агрогородке Лесной Минского района умер 24-летний парень, сообщает Следственный комитет. Он подрался с 18-летним парнем. Заведено уголовное дело.
Фото СК
"По предварительной информации, ночью 2 января во время драки в агрогородке Лесной Минского района 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в автомобиле скорой помощи", - сообщают в СК.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
В отношении 18-летнего парня завели уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть).
13:15 02/01/2021
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