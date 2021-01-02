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Казахстан отменил смертную казнь

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий высшую меру наказания в стране. Это произошло после почти двух десятилетий моратория.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", говорится в сообщении на сайте главы республики, опубликованном в субботу, 2 января, передает "Немецкая волна".

Этот протокол был принят Генассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Все страны, которые к нему присоединились, обязуются не применять у себя смертную казнь и исключить ее из законодательства. В настоящее время к Международному пакту о гражданских и политических правах присоединились 173 государства, ко Второму Факультативному Протоколу - 88 государств.

Казахстан присоединился к протоколу в сентябре 2020 года с одной оговоркой, которая делает возможным применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

17 лет в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь

Казни в Казахстане были приостановлены с 2003 года указом президента, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли бы быть казнены в случае отмены моратория.

Уголовный кодекс Казахстана потребует корректировки. В настоящее время 17 статей предусматриваютв качестве наказания смертную казнь. Один из последних таких приговоров был вынесен в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, признанного виновным в совершении теракта в Алма-Аты: он открыл стрельбу по полицейским в центре города, в результате которой погибли 10 человек. Наказание ему было заменено на пожизненное заключение. 

Смертная казнь на постсоветском пространстве

В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. При этом Москва подписала пакт, но не присоединилась ко Второму Факультативному Протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах.

Беларусь остается последней страной в Европе и единственной в СНГ, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания.
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