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Коронавирус в Беларуси: стабильно под 2000

За последние сутки в Беларуси выявлено 1902 новых случая заболевания Covid-19.


Такую информацию предоставил Минздрав. 

Всего с начала пандемии заболело 198 125 белорусов, выздоровели 181 109 человек. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+9 за сутки).

За минувшие сутки выполнены 21 942 теста.

Напомним, в Беларуси объявили о начале вакцинации российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. В госорганизациях уже стали составлять списки желающих привиться, куда и когда обращаться остальным жителям страны, пока неизвестно.
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