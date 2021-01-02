Коронавирус в Беларуси: стабильно под 2000

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+9 за сутки).





За минувшие сутки выполнены 21 942 теста.





Напомним, в Беларуси объявили о начале вакцинации российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. В госорганизациях уже стали составлять списки желающих привиться, куда и когда обращаться остальным жителям страны, пока неизвестно.