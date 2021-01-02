Коронавирус в Беларуси: стабильно под 2000
За последние сутки в Беларуси выявлено 1902 новых случая заболевания Covid-19.
Такую информацию предоставил Минздрав.
Всего с начала пандемии заболело 198 125 белорусов, выздоровели 181 109 человек.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+9 за сутки).
За минувшие сутки выполнены 21 942 теста.
Напомним, в Беларуси объявили о начале вакцинации российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. В госорганизациях уже стали составлять списки желающих привиться, куда и когда обращаться остальным жителям страны, пока неизвестно.
12:07 02/01/2021
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