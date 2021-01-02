«Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»





В редакцию Onliner обратилась читательница. Она рассказала, что в минувшее воскресенье ее 12-летний сын возвращался на маршрутном такси домой, из Минска в Заславль. В маршрутку мальчика посадила старшая сестра, а мама должна была встретить на остановке. Но, по ее словам, водитель высадил юного пассажира прямо на дороге. Поводом для этого стало отсутствие маски.





Мама против маршрутчиков





— В воскресенье вечером сын с дочкой ездили в кино в Минск. Дочери 26 лет, сыну — 12. Я не могла его забрать из Минска, и мы с дочерью договорились, что она его в Ждановичах посадит на маршрутку, а я здесь, в Заславле, встречу, — рассказала женщина. — Мне предъявляют, что я не имела права отправлять ребенка одного на маршрутке, но это не междугородняя перевозка, а пригородная — я уже все прочитала.





Читательница, по всей видимости, говорит о постановлении Совета Министров №972 от 30 июня 2008 года «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», п. 216 которого гласит: «Пассажир обязан обеспечить сопровождение при городских и пригородных автомобильных перевозках ребенка до 7 лет, при междугородных перевозках — до 14 лет и при международных — до 16 лет».





— Нужно сказать, что обычно мы не пользуемся маршрутками. В тот день так просто сложились обстоятельства. И мы забыли про маски. Точнее, маска у сына была в кармане, но он ее не надел. Ну растерялся — он до этого, может, два раза на маршрутках ездил, — говорит собеседница.





С ее слов, мальчик зашел в микроавтобус, передал водителю деньги за проезд. Женщина утверждает, что при этом ее сын не получил чека, который водитель обязан был выдать, кроме того, мальчик остался стоять в проходе, так как все места для сиденья были уже заняты другими пассажирами.





— Водитель, приняв оплату, начал движение. Моя дочь, усадив сына в маршрутку, пошла в переход: ей нужно было перейти на другую сторону дороги, чтобы вернуться в Минск. И она не видела, что произошло затем, — говорит наша читательница. — А в маршрутке водитель увидел, что мой мальчик без маски. Он спросил у него: «Ты что, без маски?» Сын ответил утвердительно. Тогда водитель остановил машину, вернул ребенку деньги за проезд и высадил его. Высадил не на остановочном пункте, а фактически на дороге. При этом было около 18:15 — уже стемнело.





Все это произошло в относительной близости от остановки, с которой ребенок уехал. Его мама говорит, что водитель успел отъехать метров на 50. Но в результате высаженный из микроавтобуса ребенок успел догнать свою старшую сестру. Вместе они вернулись на ту же остановку дожидаться следующую маршрутку.





— Он бежал по трассе в темноте, потом замерз на этой остановке, к тому же испытал стресс — представьте, как неловко ему было, когда водитель высадил его. Это же ребенок. Когда я узнала обо всем, что случилось, я не могла найти себе места. А если бы случилось что-то ужасное? Его могла сбить машина, когда он возвращался, кто-нибудь мог остановиться, чтобы подвезти, — отметила наша читательница.





Мама стала разбираться





Таким образом, когда сын вернулся домой, женщина пошла на конечную остановку маршруток, чтобы разобраться в произошедшем.





— Там стояли две маршрутки. Я подошла к одному из водителей — мужчине лет 30 — и попросила дать мне номер их перевозчика. Но тот мне в грубой форме отказал, ответил, мол, ищите другое такси и там узнавайте. Как потом оказалось, именно этот водитель и высадил моего ребенка, — говорит женщина.





Она действительно узнала номер у другого маршрутчика, дозвонилась перевозчику, рассказала о случившемся.





— Поначалу меня заверили, что во всем разберутся и виновные будут наказаны. Мужчина, с которым я разговаривала, сказал, что он сам отец и вся эта ситуация недопустима. Он стал присылать мне в Viber фотографии своих водителей, и сын опознал того, который высадил его на дорогу. Как я уже сказала, этот же водитель нагрубил мне, когда я пыталась узнать у него номер перевозчика. Я рассказала обо всем этом, мне пообещали разобраться, — сообщила наша читательница.





Заявление, жалоба





Следующим утром ей перезвонили с того же номера.





— Я ждала, что мне скажут: водителя уже уволили. А меня стали убеждать, что это было какое-то другое такси, а машин этого перевозчика в указанное время на трассе не было, они, дескать, пробили по трекам. Хорошо, если не было — пусть во всем разбирается милиция, — отметила женщина. — Я приехала и написала заявление по факту оставления моего ребенка в темное время суток с угрозой для жизни. Затем перезвонила перевозчику и сказала, что хочу оставить запись в жалобной книге. Мне ответили: «Хорошо, мы вас ждем». Почему-то эта фраза очень мне не понравилась.





Она приехала в офис по тому адресу, который ей назвали. Собеседница отметила, что там находились трое мужчин и она побоялась заходить: попросила, чтобы ей дали возможность написать жалобу, сидя в коридоре.





— Они все настаивали, чтобы я зашла. Говорили, что нужно поговорить, что это была не их маршрутка. Я ответила, что пусть милиция разберется, а в случае чего — я принесу свои извинения. Тогда один из этих мужчин буквально стал орать на меня. Говорил, что не даст мне книгу, я уже всего не помню, если честно, так как сильно разволновалась. В соседнем кабинете сидел другой человек, я попросила его вызвать милицию, — рассказала женщина.





По словам нашей читательницы, в присутствии сотрудников ей все-таки выдали жалобную книгу, и она смогла оставить там запись.





— После этого я уехала, добавив красивую фразу о том, что не желаю их детям того, что пережил мой ребенок, — подытожила собеседница.





Других контактов с перевозчиком или водителем у нее не было, из милиции ответ пока тоже не пришел.





О масочном режиме





Еще в ноябре и в Минске, и в Минской области был введен обязательный масочный режим. Маски нужно носить в том числе в общественном транспорте и такси, причем это распространяется как на водителей, так и на пассажиров.





В то же время штрафы за отсутствие маски не предусмотрены. А контролировать соблюдение указанных мер (также как и нести ответственность в случае их несоблюдения) должны руководители организации, где выявили нарушителя.





Таким образом, как и в случае с правилами перевозки пассажиров, по сути, водитель отвечает за то, как его пассажиры соблюдают масочный режим. К тому же не всем в относительно тесном микроавтобусе может понравиться, если рядом стоит человек без этого элементарного средства защиты. Это не огромный гипермаркет, здесь дистанцию в 1,5 метра выдержать не получится.





Соответственно, во избежание конфликтов и прямого нарушения законодательства лучше бы всем соблюдать обязательный масочный режим.





Читательница упомянула, что у ее ребенка маска была в кармане (вполне логично, если до этого мальчик посещал кинотеатр, где действуют те же требования безопасности). Почему же мальчик просто не надел ее после того, как водитель к нему обратился? Мама объясняет это стрессовой ситуацией, ребенок растерялся.









Комментарий перевозчика





Чтобы услышать мнение второй стороны этого конфликта, мы обратились к тому же перевозчику, на которого пожаловалась наша читательница. В компании согласились пообщаться, однако сразу обозначили, что не имеют к ситуации прямого отношения.





— Я не могу рассказать ничего по существу, так как с нашими водителями это не происходило. Вероятно, это был водитель не нашей фирмы. Там три фирмы работают, молодечненские маршрутки ездят, из Радошковичей маршрутки ездят, нелегалы опять же — то есть машин очень много, — отметил представитель компании.





Перевозчик также сообщил, что обращался в государственную организацию с целью проверить, имеют ли претензии женщины какую-либо почву под собой.





— Ваша читательница просто не хочет нас слышать. Она попросила разобраться, я попытался ей помочь. Она не слушает: написала заявление, жалобу, к вам вот обратилась. Она видит только свою точку зрения. А то, что наши водители там не работали, она этого не видит. Естественно, мы сразу позвонили в вышестоящий орган — ГУ «Столичный транспорт и связь». Они проверили по навигации и подтвердили, что наши машины там не останавливались в указанное время. Есть возможность по навигации отслеживать, где находится каждый автомобиль, где он делает остановки, с какой скоростью движется — все это контролируется, — рассказал собеседник.





Так при таком уровне контроля, должно быть, не составит труда определить, какая же маршрутка выполняла рейс тем вечером? Оказывается, не совсем.





— ГУ «Столичный транспорт и связь» — это оператор, который дает нам возможность работать. У областных маршруток другой оператор. И каждый перевозчик относится к своему оператору, — пояснили в компании.





Это даже не считая нелегалов, которых как бы нет.





С учетом сказанного мы попросили перевозчика рассказать о том, как соблюдается и как контролируется соблюдение масочного режима в маршрутных такси.





— Водители действительно серьезно контролируют, в масках ли пассажиры. Они просто не имеют права оказывать услугу при нарушении масочного режима. Это норма законодательства, и от нас и «Столичный транспорт и связь», и санитарно-эпидемиологическая служба требуют его строгого исполнения. В противном случае грозят большие штрафы, причем именно перевозчику. Зачем нам это нужно? Мы подписали необходимые документы, провели со всеми сотрудниками разъяснительную беседу, было собрание — все наши водители проинструктированы. У нас все строго. Но есть нелегальщики, которым никто и ничего не сделает в принципе. Наказать можно того, кто работает по закону, — отметили в компании.