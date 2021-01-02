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В Беларуси на Новый год были задержаны не менее 7 человек

Празднование Нового года в Беларуси не обошлось без задержаний, свидетельствуют данные телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».



По данным волонтеров 31 декабря и 1 января в Минске и Минском районе были задержаны не менее 7 человек за протесты против режима Лукашенко.

В праздничные дни продолжалось и продолжается круглосуточное патрулирование включенных в списки Мингорисполкома гетто-районов. Патрулирование осуществляется как нарядами милиции, так и группами тихарей.
АФН
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