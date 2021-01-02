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В драке в Лесном под Минском погиб 24-летний парень

В агрогородке Лесной под Минском в результате драки погиб 24-летний парень, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По предварительной информации, ночью 2 января во время драки в агрогородке Лесной Минского района 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении СК в Telegram.

"На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему", - проинформировали в ведомстве.

"В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили в СК.
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