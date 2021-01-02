Об этом сообщает HLN





Отмечается, что в целом коронавирус обнаружен у 88 человек в заведении, в том числе у 42 работников.





Визит волонтера в костюме Санты состоялся 4 декабря 2020 года, а через несколько дней после этого он сдал положительный тест на коронавирус. В самом же доме престарелых была зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.





По данным Worldometer, в мире выявлено 84,375,006 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1,835,221 летальный, выздоровели 59,634,932 человек.