В Бельгии после визита больного COVID-19 Санты в доме для престарелых умерли 27 человек
Количество умерших после визита инфицированного коронавирусом Санта-Клауса в доме для престарелых в городе Мол в бельгийской провинции Антверпен возросло до 27-ми.
Об этом сообщает HLN.
Отмечается, что в целом коронавирус обнаружен у 88 человек в заведении, в том числе у 42 работников.
Визит волонтера в костюме Санты состоялся 4 декабря 2020 года, а через несколько дней после этого он сдал положительный тест на коронавирус. В самом же доме престарелых была зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.
По данным Worldometer, в мире выявлено 84,375,006 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1,835,221 летальный, выздоровели 59,634,932 человек.
10:09 02/01/2021
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