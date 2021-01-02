ГАИ обещает в новом году скрытые формы контроля
Госавтоинспекция Беларуси сообщает, что с начала нового года специальное подразделение «Стрела» активизирует «рейдовую работу». Будет в том числе негласный контроль с использованием автомобилей «гражданской окраски».
…Особенно в вечернее и ночное время. Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире.
Повышенное внимание инспекторы уделят проблеме выявления пьяных водителей и пешеходов. Также сотрудников «Стрелы» ориентировали на помощь участникам движения.
По данным ГАИ, в 2020 году было свыше 3,5 тыс. ДТП, в которых были погибшие или раненые. В 341 случае (почти 10%) водители были пьяными. Всего же в прошлом году к ответственности привлекли 19,3 тыс. нетрезвых водителей.
09:30 02/01/2021
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