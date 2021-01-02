Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением









"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым", – считает Мягков.





Он отметил, что нельзя надоедать зрителю.





"Мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо", – сказал актер.





Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" был снят Эльдаром Рязановым, премьера состоялась 31 декабря 1975 года.