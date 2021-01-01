По предварительным данным, 1 января, около 18.00, на дороге Свислочь — Доброволя столкнулись автомобили Audi под управлением 26-летней девушки и FIAT, за рулем которого находился 66-летний мужчина.





В результате аварии на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье Audi и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля FIAT.

