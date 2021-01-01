Из Свислочи рыбаки вытащили сома-гиганта
Рыбаки надеялись поймать судака, но на спиннинг попался сом длиной более двух метров. Рыбу отпустили — сейчас на лов сома действует запрет, но фотографии с гигантом все же сделали, пишет TUT.BY
Фото: Читатель TUT.BY
1 января компания рыбаков выдвинулась на реку Свислочь (в районе впадения ее в реку Березину) половить на спиннинг судака. Однако на крючок попалась совсем другая рыба. Борьба с гигантом продолжалась около 30 минут, но рыбу все же удалось вытащить на берег.
Это оказался сом. Поскольку с 1 ноября по 31 марта на ловлю сома в Беларуси действует запрет, рыбаки лишь измерили улов рулеткой (длина сома оказалась 2,1 метра) и отпустили, не став мучить рыбу и взвешивать ее.
20:55 01/01/2021
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