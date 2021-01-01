В Беларуси повысился пенсионный возраст





С 1 января в Беларуси в очередной раз увеличили возраст выхода на пенсию. Теперь для мужчин он составляет 62,5 года, для женщин — 57,5 лет, сообщает onliner.by





Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь для этого необходимо 18 лет осуществлять выплаты в Фонд социальной защиты населения. Если страхового стажа не хватает, то вместо трудовой пенсии будет начисляться социальная, которая сейчас составляет всего 129 рублей.





Повышение пенсионного возраста вряд ли стало для многих сюрпризом. Он будет постепенно расти до 2023 года и достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Что же касается страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, то он будет повышаться до 2025 года и в итоге достигнет 20 лет и для мужчин, и для женщин.