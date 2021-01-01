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В Беларуси стартовал отбор на «Евровидение-2021»

«Белтелерадиокомпания» объявила о старте национального отбора на конкурс «Евровидение-2021». Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 1».

Эскиз сцены финала конкурса "Евровидения 2020". Фото: EBU

К участию в отборе приглашают граждан Беларуси и иных стран в возрасте от 16 лет, это могут быть сольные артисты или коллективы до 6 человек. Заявки будут приниматься через сайт организатора tvr.by.

В этом году заявка впервые должна быть представлена в формате видеозаписи «живого» исполнения песни артистом. Песня должна длиться не более трех минут. Она может быть записана на любом языке. Обязательное условие — песня не должна быть коммерчески реализована ранее.

Прием заявок будет продолжаться до 31 января. Затем жюри отберет участников финала. В каком формате будет проходить финал, организаторы определят позже в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Евровидение-2021» должно пройти в мае в Роттердаме. Там же должен был пройти конкурс прошлого года, однако он был отменен из-за эпидемии коронавируса. Прошел лишь онлайн-концерт участников и победителей прошлых лет. Организаторы объявили, что участники, отобранные для 2020 года, по их желанию могут представлять страну в 2021-м, но с новой песней. Беларусская группа VAL от этого отказалась.
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