В Беларуси стартовал отбор на «Евровидение-2021»

К участию в отборе приглашают граждан Беларуси и иных стран в возрасте от 16 лет, это могут быть сольные артисты или коллективы до 6 человек. Заявки будут приниматься через сайт организатора tvr.by.





В этом году заявка впервые должна быть представлена в формате видеозаписи «живого» исполнения песни артистом. Песня должна длиться не более трех минут. Она может быть записана на любом языке. Обязательное условие — песня не должна быть коммерчески реализована ранее.





Прием заявок будет продолжаться до 31 января. Затем жюри отберет участников финала. В каком формате будет проходить финал, организаторы определят позже в зависимости от эпидемиологической обстановки.





«Евровидение-2021» должно пройти в мае в Роттердаме. Там же должен был пройти конкурс прошлого года, однако он был отменен из-за эпидемии коронавируса. Прошел лишь онлайн-концерт участников и победителей прошлых лет. Организаторы объявили, что участники, отобранные для 2020 года, по их желанию могут представлять страну в 2021-м, но с новой песней. Беларусская группа VAL от этого отказалась.