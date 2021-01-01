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"Дождь" из мертвых птиц: в Риме сотни пернатых погибли из-за фейерверков

Птицы попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

В Риме погибли сотни птиц / фото twitter.com/FLVKE96s

В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.

Об этом пишет "Европейская правда".

Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
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