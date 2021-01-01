"Дождь" из мертвых птиц: в Риме сотни пернатых погибли из-за фейерверков
Птицы попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
В Риме погибли сотни птиц / фото twitter.com/FLVKE96s
В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.
Об этом пишет "Европейская правда".
Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.
Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
18:22 01/01/2021
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