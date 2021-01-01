Папа Римский не смог совершить новогоднюю службу













Отмечается, что у понтифика обострились боли в спине и ногах в связи с воспалением седалищного нерва.





Вместо папы Римского службу провел декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он прочитал папскую проповедь, в которой выразил благодарность всем медицинским работникам и добровольцам, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.





Ранее папа Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, обручника Богоматери, ровно 150 лет назад объявленного покровителем католической Церкви.