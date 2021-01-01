Папа Римский не смог совершить новогоднюю службу
Папа Римский Франциск пропустил новогоднюю службу в соборе святого Петра в ночь на 1 января из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на службу печати Святого престола.
Отмечается, что у понтифика обострились боли в спине и ногах в связи с воспалением седалищного нерва.
Вместо папы Римского службу провел декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он прочитал папскую проповедь, в которой выразил благодарность всем медицинским работникам и добровольцам, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее папа Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, обручника Богоматери, ровно 150 лет назад объявленного покровителем католической Церкви.
17:10 01/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение