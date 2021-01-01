+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Докшицком районе в ДТП погибли двое детей

В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло днем 1 января возле деревни Замосточье Докшицкого района Витебской области.

«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли двое детей. Из машины их достали спасатели», — рассказали в МЧС.

По предварительной информации, пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]