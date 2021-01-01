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На спад не идет: В Беларуси за сутки выявлено 1939 случаев заражения COVID, 9 пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 1 января зарегистрированы 196 тыс. 223 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.


Прирост за последние сутки составил 1939 случаев против 1923 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 433 пациента (на 31 декабря - 1424) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 178 тыс. 102 пациента (на 31 декабря - 175 тыс. 147), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 2 тыс. 955 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 27 тыс. 091 тест. Всего в стране проведено 4 млн. 015 тыс. 511 тестов.
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