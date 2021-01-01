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Это к миру: В первые часы 2021 года в Беларуси родились 24 мальчика и 29 девочек

53 ребенка появились на свет в первые часы Нового 2021 года в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.


"В Беларуси, в первые часы Нового 2021 года, родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек", - говорится в сообщении.

Так, в Минске родились 7 детей, из них один мальчик. В Минской области появились на свет 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки), в Брестской области - 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки), причем первые "новогодние роды" прошли фактически под бой курантов - в 00.15.

В Гродненской области первый "новогодний" малыш появился в 2 часа 35 минут. Всего же родились 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. В Гомельской области родились 5 мальчиков и 4 девочки.

"В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0 часов 10 минут. Всего 5 детей — один мальчик и 4 девочки", - рассказали в Минздраве.

В РНПЦ "Мать и дитя" в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.

Как сообщалось, первый маленький белорус Нового 2021 года появился в Витебском областном роддоме. В его документах будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута. 
Интерфакс
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