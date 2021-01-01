+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сегодня мир отмечает не только Новый год. Вы знали?

Сегодня много поводов поднять бокалы. Хотя бы потому, что 1 января -- День похмелья.

Сегодня мир отмечает не только Новый год. Вы знали?
В первый день 2021 года - Всемирный день мира, или День всемирных молитв о мире. Это - праздник Католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Впервые его провозгласил 8 декабря 1967 года римский Папа Павел VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир. Лозунг Дня - «Прости, и ты обретешь мир». Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане.

В этот день в 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

Неофициальные праздники

Международный день похмелья, День памяти былинного Ильи Муромца, День выпускания хлопушек на свободу, День общественного достояния,  День единой европейской валюты. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]