



Выпустили тех, кто технически помогал "Пресс-клубу" работать: сдавали в аренду фото- и видеоаппаратуру, сдавали помещения, делали сайт. Информации о задержании этих людей раньше даже не было.





Уголовное преследование выпущенных фигурантов дела не закончено — они отпущены "под подписку".





Параллельно 31 декабря следователи предъявляют сотрудникам пресс-клуба обвинения в уклонении от уплаты налогов и соучастии в этом преступлении.





Руководитель "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов 31 декабря был депортирован в Россию.





22 декабря в офисе "Пресс-клуба" и дома у сотрудников прошли обыски. Были задержаны все руководители организации, но работа "Пресс-клуба" не остановилась.