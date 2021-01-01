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В БНТУ появился «секретный» проректор

В БНТУ появился проректор «по безопасности и кадрам» с широким кругом обязанностей, — сообщает Euroradio.

Эту позицию занял Владимир Захаревич. Ему подчиняются режимно-секретный отдел, служба безопасности, отдел кадров и другие подразделения университета.
О личности нового проректора известно немного. В 2018 году человек с таким именем и фамилией был зачислен в Институт государственного управления на переподготовку по специальности «Кадровая политика в государственных органах и организациях». В разделе «Ректорат» сайта БНТУ нет упоминания о новом секретном проректоре. 
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