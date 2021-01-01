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Лукашенко открестился от своей идеи сократить декретный отпуск

вчера, во время визита в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии Александра Лукашенко спросили о том, будет ли сокращен декретный отпуск, сообщает пресс-служба президента. И вот что он ответил, рассказывает TUT.BY.



Александр Лукашенко напомнил, что в прежние годы в Беларуси уже была проведена работа по упорядочению различных льгот.

— Сейчас мы уже четко понимаем и знаем, какие у нас льготы. И правительство внесло предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал: нет, мы сейчас не трогаем льготы.

Тем не менее, сообщает пресс-служба, пошли разговоры, что кому-то льготы ликвидируют.

— Об этом речь не идет, — заверил Александр Лукашенко. — Что касается детей, то вряд ли мы на это пойдем, потому что самая большая проблема в стране — демографическая. Поэтому все для детей. <…> Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением. Поэтому не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно — декретный отпуск убрать, сократить.

Напомним, о том, что правительство обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Роман Головченко. По его словам, один из вариантов изменений был таким: оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года.
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