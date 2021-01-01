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Помните рок-оперы "Песняров" во времена СССР? Людмила Исупова - первая и осталась единственной женщиной, выходившей на сцену в составе «Песняров

Пела в «Верасах» и «Песнярах», выступала с Долиной и Серовым. Юбилей отмечает Людмила Исупова

Помните рок-оперы "Песняров" во времена СССР? Людмила Исупова - первая и осталась единственной женщиной, выходившей на сцену в составе «Песняров
Фото sb.by
Приглашенная для исполнения женских партий в опере-притче Владимира Мулявина «Песня пра долю», она была первой и осталась единственной женщиной, выходившей на сцену в составе «Песняров». 1 января отмечает юбилей белорусская певица и композитор Людмила Исупова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Великолепный вокал, очевидные драматические способности, выразительная пластика, — лучшей актрисы для своего новаторского произведения лидер легендарного белорусского ансамбля, кажется, при всем желании подыскать не мог. До этого минчанка Людмила Исупова сотрудничала со многими известными музыкантами, пела в «Золотых яблоках» и в созданной при филармонии тогда еще чисто девичьей группе «Верасы».

Вместе с Ядвигой Поплавской, Надеждой Микулич, Люциной Шеметковой она объехала с концертами всю республику, гастролировала по СССР. Осенью 1974-го вокально-инструментальный ансамбль под руководством Юрия Рымашевского стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Вскоре Людмила Исупова покинула «Верасы» и несколько месяцев спустя родила сына.


А уже в августе 1975 года ей позвонили и наведались в гости лидер «Песняров» Владимир Мулявин и его соратник и друг Валерий Яшкин. Певице показали уже написанные арии из «Песни про долю» и попросили спеть с листа. Она подыграла себе на фортепиано, музыкантам все понравилось. И вот уже она репетировала вместе с Анатолием Кашепаровым и другими исполнителями будущей оперы-притчи, или, как ее еще называют, первой белорусской рок-оперы.

С популярнейшим ансамблем Людмила Исупова за несколько лет исколесила едва ли не весь Союз.

— Иногда на гастролях в небольших городах мы давали по четыре, а то и больше концертов в день, — рассказывает певица, — чтобы могли послушать все желающие. Поклонников у «Песняров» в ту пору было бесчисленное множество. В основном же выступали на крупных площадках, во дворцах спорта. Конечно, и вознаграждение было достойным.

Но когда «Песню про долю» сняли с репертуара, уволилась из ансамбля и Исупова. Работала в разных местах, писала собственные песни, потом уехала в Москву, в знаменитый джаз-бэнд Анатолия Кролла, автора музыки к популярному фильму Карена Шахназарова «Мы из джаза». Ее партнерами по сцене были уже в ту пору считавшаяся звездой Лариса Долина, Вейланд Родд (бывший муж Ирины Понаровской), другие классные музыканты.

Позднее Исуповой довелось поработать с Александром Серовым в украинском Луцке, давать уроки мастерства одному из молодежных составов госансамбля «Песняры», принимать участие в постановке рок-оперы «Гусляр» в содружестве с Игорем Лученком и поэтом Андреем Скоринкиным… И сегодня она нередко садится к фортепиано, продолжает писать музыку, дает уроки вокала. Творчество, по словам Людмилы Михайловны, всегда стояла для нее на первом месте.


Фото из архива Л. Исуповой
Владимир Писарев
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