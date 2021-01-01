+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Названы самые кассовые фильмы 2020 года

Несмотря на пандемию коронавируса, закрытие кинозалов во многих странах мира и отмену больших кинопремьер, наиболее кассовые кинофильмы года могут похвастать неплохими сборами.




По иронии судьбы самым кассовым фильмом 2020 года стала китайская историческая лента «Восемь сотен» (The Eight Hundred), собравшая в прокате $461,3 млн при бюджете в $80 млн. Фильм должен был выйти еще в 2019-м, но из-за проблем с цензурой был выпущен в прокат только в этом году, пишут « Вести».

Вторым по объему сборов стал четвертый фильм серии «Плохие парни» — «Плохие парни навсегда» (Bad Boys for Life). Лента студии Sony Pictures, стоившая создателям $90 млн, заработала в прокате $426,5 млн.

Третье место досталось «Доводу» (Tenet) Кристофера Нолана. Фильм заработал $362,6 млн, правда, его бюджет составил внушительные $200 млн.

Далее рейтинг самых кассовых фильмов выглядит так:

4. «Соник в кино» (Sonic the Hedgehog), $310,7 млн.

5. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (Dolittle), $245,2 млн.

6. Мультфильм «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» (Legend of Deification), $240,7 млн.

7. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey), $201,9 млн.

8. «Человек-невидимка» (The Invisible Man), $143,6.

9. Мультфильм «Вперед» (Onward), $141,9 млн.

10. «Зов предков» (The Call of the Wild), $111 млн.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]