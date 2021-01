Названы самые кассовые фильмы 2020 года

По иронии судьбы самым кассовым фильмом 2020 года стала китайская историческая лента «Восемь сотен» (The Eight Hundred), собравшая в прокате $461,3 млн при бюджете в $80 млн. Фильм должен был выйти еще в 2019-м, но из-за проблем с цензурой был выпущен в прокат только в этом году, пишут « Вести».





Вторым по объему сборов стал четвертый фильм серии «Плохие парни» — «Плохие парни навсегда» (Bad Boys for Life). Лента студии Sony Pictures, стоившая создателям $90 млн, заработала в прокате $426,5 млн.





Третье место досталось «Доводу» (Tenet) Кристофера Нолана. Фильм заработал $362,6 млн, правда, его бюджет составил внушительные $200 млн.





Далее рейтинг самых кассовых фильмов выглядит так:





4. «Соник в кино» (Sonic the Hedgehog), $310,7 млн.





5. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (Dolittle), $245,2 млн.





6. Мультфильм «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» (Legend of Deification), $240,7 млн.





7. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey), $201,9 млн.





8. «Человек-невидимка» (The Invisible Man), $143,6.





9. Мультфильм «Вперед» (Onward), $141,9 млн.





10. «Зов предков» (The Call of the Wild), $111 млн.