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Отец Бориса Джонсона после Brexit меняет гражданство

Отец премьер-министра Великобритании и бывший депутат Европарламента Стэнли Джонсон заявил, что предпринимает шаги для получения французского гражданства в связи с Brexit.

"Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, и ее дед тоже", - пояснил Стэнли Джонсон RTL. Он пояснил, что намерен "забрать то, что у него уже есть", и "очень счастлив" такой возможности.


"Я всегда буду европейцем, это точно. Англичанам нельзя говорить, что они не европейцы", - добавил отец Бориса Джонсона, подчеркнув, что связь Британии с Европейским Союзом "очень важна".

Ранее Члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата. Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года, пишет newsru.com
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