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Первый белорус в новом году родился в Витебской области

Минздрав рассказал о первом белорусе, родившемся в новом, 2021 году. "Первый маленький белорус Нового 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме.

 По словам главврача роддома Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута", - цитирует interfax.by сообщение, опубликованное в официальном telegram-канале Минздрава.

Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг.910 грамм, его рост — 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.

В Минздраве отметили, что Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.

"После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. По традиции планируется, что родителей малыша, родившегося 1 января, поздравит министр здравоохранения Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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