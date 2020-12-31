+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Журналисту из Дрогичина предъявлено обвинение по статье "Оскорбление президента"

31 декабря стало известно, что дрогичинскому корреспонденту «Первого региона» Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Крымнального кодекса РБ («оскорбление президента Республики Беларусь»), сообщает БАЖ



22 декабря Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.

«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]