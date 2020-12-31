Журналисту из Дрогичина предъявлено обвинение по статье "Оскорбление президента"
31 декабря стало известно, что дрогичинскому корреспонденту «Первого региона» Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Крымнального кодекса РБ («оскорбление президента Республики Беларусь»), сообщает БАЖ
22 декабря Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.
«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик
15:38 31/12/2020
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