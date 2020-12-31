Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение

Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Об этом в Фейсбуке написала ее дочь Александра.