+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Рельсовая война? Под Гродно неизвестный натянул между рельсами металлическую проволоку

Подробности произошедшего «Перспективе» рассказал старший инспектор по разрешительной работе ООПП Гродненского РОВД Кирилл Ячинский.

Фото носит иллюстративный характер

На перегоне железной дороги неизвестный натянул между рельсами металлическую проволоку. Это привело к замыканию рельсовой цепи, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет. К счастью, блокировка была вовремя обнаружена. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК Республики Беларусь (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. На территории Гродненской области зарегистрировано 8 подобных фактов - пишет Перспектива.

– Безобидные на первый взгляд попытки заблокировать железнодорожные  пути могут не только сорвать график движения поездов, но и вызвать экстренное торможение состава и травмирование пассажиров, – подчеркивает собеседник. – Срыв графика движения доставляет неудобства пассажирам, которые не успевают вовремя прибыть в точку назначения, а также несет экономические потери. Прежде чем совершать подобные действия, следует помнить, что в случае нарушения безопасности движения железнодорожного транспорта и совершения действий, создающих угрозу безопасному функционированию железной дороги, предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]