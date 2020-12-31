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Верить-не верить: Только 50 человек в мире повторно заболели Covid-19

Повторно заболеть коронавирусом можно при значительном нарушении иммунной системы у человека, всего в мире насчитывается около 50 повторных случаев заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы, ... из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Между тем, Беларусь полнится слухами о тех, кто болеет коронавирусом не по первому разу.
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