+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Лунинце подростки взяли 5 литров вина. Двое попали в реанимацию

В Лунинце двух подростков госпитализировали после распития алкоголя, сообщает УВД Брестского облисполкома.


Инцидент произошел 28 декабря. В реанимацию центральной районной больницы доставили двух подростков в возрасте 13-14 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Оказалось, что пятеро подростков попросили пенсионера приобрести для них 5 л вина «Старая келья». Алкоголь несовершеннолетние употребили вблизи железнодорожного моста. Двум вскоре стало плохо, один из них потерял сознание. Прохожие вызвали скорую.

На пенсионера, который купил алкоголь, составлен административный протокол по ст.17.4 КоАП. На данный момент госпитализированных школьников отпустили домой, с ними все в порядке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]