Взрыв в в аэропорту в Йемене - 20 человек погибли

Свыше 20 человек погибли при взрыве в аэропорту в Йемене, 50 - ранены – СМИ

Не менее 22 человек погибли в результате серии взрывов и обстрела аэропорта Адена на юго-западе Йемена, а еще 50 - получили ранения, сообщает в среду Associated Press (AP).





Ранее поступала информация о 12 погибших, пишет interfax.by





По данным AP, власти Йемена считают, что речь идет о террористической атаке. При этом никто из пассажиров правительственного самолета, на который была совершена атака, не пострадал.





Министр связи Йемена, Нагиб аль-Авг, который находился на борту лайнера, считает, что атака могла быть совершена с помощью беспилотников.





Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о гибели по меньшей мере одного своего сотрудника во время взрывов. Не менее трех работников пострадали.









В среду мощные взрывы прогремели в аэропорту Аден. Кроме того, по некоторым данным, по аэропорту произвели минометный обстрел.





Все это произошло вскоре после того, как там приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии.





Заместитель министра спорта Йемена Хамза аль-Камали заявил, что, предположительно, атака была совершена повстанцами-хуситами.





Ранее в декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.





Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.



