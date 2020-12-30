Китай заподозрили в сотворении гостайны из коронавируса









Они заверяют, что перед публикацией исследования о вирусе проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. По данным агентства, Пекин выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение коронавируса.





Согласно внутренним документам, 24 февраля в стране были введены новые процедуры утверждения публикации в соответствии с «важными инструкциями» президента Китая Си Цзиньпина. В других уведомлениях персоналу предписывалось не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам, отмечает AP.





«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», — говорится в материалах агентства. Речь идет о местах обитания летучих мышей, которые, предположительно, являются разносчиками вируса. Также журналисты отметили, что агенты госбезопасности КНР отслеживали группу AP и не позволяли им посещать пещеру, где исследователи в 2017 году определили виды летучих мышей, ответственные за атипичную пневмонию.





Согласно статье, власти Китая также охраняют заброшенную шахту, в которой в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 — вирус RaTG13.





Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.