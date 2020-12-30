











Погода будет преимущественно облачная, сообщает Белгидромет. Днем прогнозируются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Из-за тумана синоптики объявляют желтый уровень опасности. Ветер будет южный, во многих районах сильный порывистый.





Ночью термометры покажут -1, днем ожидается до 7 градусов тепла.





Такая же погода сохранится и 1 января. Иногда прогнозируется снег, слабый туман. Ветер умеренный, днем в отдельных районах порывистый. На отдельных участках дорог гололедица.





Температура воздуха в течение суток от -1 ночью, до -1... +5 днем.



