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Возле столицы Норвегии произошел оползень: много пострадавших и пропавших без вести

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле Осло (Норвегия) произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы.



Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.

Фото: оползень вблизи Осло (twitter.com shaksper)
"Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа", - заявила премьер-министр Эрна Солберг, которая прибыла на место происшествия.

Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.

В последние дни на юге Норвегии выпало большое количество осадков, что могло привести к оползню глинистой почвы, преобладающей в этом районе.
РБК-Украина
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