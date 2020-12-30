+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Спасибо, невероятные белорусы!" Хижинкова поблагодарила всех за поддержку

"Мисс Беларусь-2008" и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время 42-дневного ареста.

"Спасибо, невероятные белорусы!" Хижинкова поблагодарила всех за поддержку
«Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня. До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много тёплых слов вы мне адресовали.

Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей.

Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.

Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем.

Спасибо, невероятные белорусы», – написала Хижинкова в своем instagram



Напомним, Ольгу Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября во время акции протеста. Сначала ей присудили 12 суток ареста по статье 23.34 КоАП, а затем еще два срока по 15 суток. В ЦИП на Окрестина Ольга, по словам ее освободившейся сокамерницы, журналистки Александры Квиткевич, содержалась в невероятно жестоких и антисанитарных условиях, сравнимых только с пытками. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]