Инга Хрущева в интервью Экс-ведущая «Белтелерадиокомпании»в интервью Tribuna.com рассказала о своих взглядах и о происходящем в Беларуси после выборов 9 августа.





Она много лет вела «Панораму», а в 2020-м помогала Бабарико: видит страх Лукашенко, Домрачевой разочарована, верит в Фазеля





– Сейчас, судя по вашей странице в ФБ, для вас Лукашенко – это чуть ли не враг №1. Почему таким кардинальным образом поменялась ваша риторика за семь лет после ухода с госТВ?





– Это осознанный выбор. Я просто проанализировала все то, что знаю, пыталась понять, почему в Беларуси все так происходит. Проанализировав, поняла, в чем беда нашей страны.





Человек, который сейчас находится у власти, прошел ту точку, когда можно было адекватно воспринимать окружающий мир. Он сейчас находится в своем, другом мире. Была надежда, что он поймет, что пора уйти, что можно сделать это красиво, но такого не случилось.





Я помню, как 9 августа мы пошли к стеле, тогда не работал интернет, никто не знал, как подсчитывают голоса. Потом информация стала разноситься по телефонам, мы друг другу звонили. И узнав, что «насчитали» 80 с чем-то процентов, все люди испытали просто шок, непередаваемое изумление. Что потом началось, мы все помним.





– Почему вы пошли к стеле?





– Как я уже сказала, с мая была непосредственным участником всех этих событий. И не пойти к стеле в тот день было бы совсем неправильным. В Беларуси, по сути, сейчас историческое время, и то настроение, которое царило в народе 9 августа, хотелось ощутить самой. Плюс не было интернета, поэтому было желание пообщаться с людьми, обменяться мнениями, увидеть глазами очевидца, как и что будет.





– Не попали ни в какую передрягу?





– Скажу спасибо легкой атлетике :). Перед походом меня проинструктировали, когда и в какую сторону нужно бежать в случае опасности. И я понимала, что если все сделаю верно, то меня люди в балаклавах не смогут догнать. И в итоге попала в ситуацию, когда поняла, что настолько быстро никогда не бегала.





Когда рядом со стелой начали взрываться светошумовые гранаты, от эпицентра событий мы находились буквально в метрах 50. Решили, что нужно двигаться в другую сторону, однако, как оказалось, оттуда приехало несколько автобусов с омоновцами, и мы фактически были зажаты в коробочку.





Единственным спасением было бежать в сторону желтых домов, которые находятся напротив стелы. Побежали во дворы через арки и, к счастью, спаслись.





– Эти события не заставили вас уйти в тень и перестать принимать активное участие в акциях?





– Нет. Я была в шоке от того, что увидела. И все равно потом не раз ходила на марши и митинги. Просто противно, что белорусов считают дураками. Жуткое вранье, которое несется от представителей власти, дошло до края.





Я лично собирала подписи в пользу Виктора Бабарико на Каменной горке и помню, как стояла длинная очередь из желающих подписаться. У белорусов была надежда на перемены. А после того как «зарубили» подписи Бабарико, у людей, которые их собирали, был просто шок.



