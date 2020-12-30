Где минчанам вместе отпраздновать Новый год

В связи с пандемией коронавируса ВОЗ рекомендует праздновать Новый год на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Где в Минске можно в компании друзей, соседей и просто хороших людей встретить Новый год у елки?

Городские елки





– на Октябрьской площади и у Дворца спорта по пр. Победителей.





На Октябрьской «Зимний концерт» начнется в полночь. В 1.30 здесь же можно будет посмотреть фейерверк, который запустят из Александровского сквера. В 1.40 начнется новогодняя дискотека. В ночь под Новый год, 31 декабря с 20.00 до 23.00, возле Дворца спорта - файер- и неоновое шоу, потом до 4.00 – праздничная программа.





Районные елки





площадка перед «Чижовка-Ареной» (00.00 - 3.00),





площадка перед кинотеатром «Салют» (1.00 - 3.00),





парк им. Павлова (1.00 – 4.00),





микрорайон Брилевичи (ул. Чечота, 25),





сквер «Полянка», что по ул. К. Либнехта (1.00 до 3.00),





площадка перед ДК железнодорожников (1.00 – 4.00),





микрорайон Сокол по ул. Барамзиной (1.00 - 3.00),





площадка у торгового центра по ул. Асаналиева, 44 (1.00 – 3.00),





парк экстремальных видов спорта по ул. Столетова,





площадка у самолета по ул. Карвата (0.30 - 4.00),





площадки по пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120 дивизии, 15 (1.00 – 3.00),





перед Комаровским рынком (0.30 – 4.00),





площадка у Ледового дворца спорта по ул. Притыцкого, парк им. Уго Чавеса, что на пересечении улиц Казимировской и Колесникова (1.00 – 3.00).





площадка у Дворца Детей и молодежи на Комсомольском озере (.1.00 – 4.00)





Досмотр

ГУВД Мингорисполкома рассказало о мерах безопасности, которые будут предприняты в новогоднюю ночь. К площадкам, где установлены елки, а они будут оцеплены по периметру, можно будет пройти через специальные контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами, досмотр тоже предусмотрен.





Как всегда нельзя нести с собой "взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, колюще-режущие предметы, напитки в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках".





Нельзя приносить и пить алкогольные напитки и пиво.





Стоит сказать, что оцепление и КПП с режимом досмотра, запрет на алкоголь и другие запрещенные предметы – все это было и раньше.





31 декабря планируется ограничить въезд транспорта на территории, прилегающие к большой и малой аренам Дворца спорта, к Октябрьской площади, к Минской ратуше, к «Чижовка-Арене» и к районным елкам.





Метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, интервалы движения

С 22.00 31 декабря нельзя будет воспользоваться остановкой общественного транспорта в районе Октябрьской площади и по четной стороне пр. Победителей у Дворца спорта.





До районных и городских елок можно будет доехать с полуночи до 4 утра общественным транспортом. Работать будут не все маршруты, а вот эти:





Автобусы





№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;





№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;





№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;





№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» — 4 ед., интервал — 16 минут;





№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;





№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;





№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;





№ 71 «ст. м. „Тракторный завод“ — Степянка», интервал — 25 минут;





№ 72 «ДС Шабаны — ст. м. «Могилевская», интервал — 16 минут;





№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20минут;





№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;





№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;





№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;





№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;





№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;





№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;





№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;





№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;





№ 135 «Новая Боровая — ст. м. «Уручье», интервал — 20 минут;





№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;





№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;





№ 149 «ДС Запад-3 — ст. м. «Кунцевщина» — Люцинская», интервал — 20 минут;





№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная Горка-5», интервал — 15 минут;





№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;





№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;





№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст. м. Восток», интервал — 15 минут;





Троллейбусы





№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;





№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;





№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;





№ 29 «ДС Калиновского — ст. м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;





№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый Луг-7», интервал — 16 минут;





№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;





№ 60 «ДС Ангарская-4 — ст. м. Могилевская», интервал — 16 минут;





№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.





Трамваи





№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;





№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.





Станции трех линий метро 1 января закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроют— в 3.15.







