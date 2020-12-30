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"За горизонтом брезжит луч надежды". Глава ООН поздравил человечество с Новым годом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что новый год принесет людям исцеление и надежду

Впереди – Новый год. И с его приближением мы видим, как за горизонтом брезжит луч надежды. С такими словами в преддверии нового, 2021, года к человечеству обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

Он отметил, что 2020 год стал годом «испытаний, трагедий и слез». Пандемия COVID-19 перевернула нашу жизнь и принесла миру страдания и горе. Глава ООН подчеркнул, что пандемия и сейчас продолжает уносить человеческие жизни. 

«В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Ликвидируются рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям», – отметил Генсек ООН.  

Он напомнил о том, что преодолеть текущий кризис помогают взаимопомощь, солидарность и совместная работа. «Люди протягивают руку помощи соседям и незнакомцам; специалисты, работающие «на передовой», отдают этому делу все свои силы; ученые разрабатывают вакцины в рекордно короткие сроки», – сказал Гутерриш. 


Он также напомнил и о взаимосвязи между пандемией коронавируса и изменением климата. В ООН подчеркивают, что восстановление после кризиса должно происходить в соответствии с принципами низкоуглеродной экономики. 

«Главной целью Организации Объединенных Наций в 2021 году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Каждое правительство, город, компания и каждый отдельный человек могут сыграть свою роль в реализации этого замысла», – заявил Антониу Гутерриш.  

Он выразил надежду на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества, мировой экономики и планеты. «От лица Организации Объединенных Наций желаю всем вам счастливого и мирного Нового года», – сказал Генсек. 
 
Источник: un.org
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