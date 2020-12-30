



"В Минске пострадали - 270 взрослых и 12 - детей. За период с 1 декабря от гололедных и холодовых травм пострадали в Минске 1 тыс. 223 человека. В Минской области – 98 человек, из них 4 ребенка. Всего зарегистрировано – 1 тыс. 127 травм", - говорится в сообщении.





Там также отмечено, что в Гомельской области за сутки было зарегистрировано 227 травм, из них 12 получили дети. В Могилевской области к помощи медиков обратились 174 человека, из которых 15 – дети.





В Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент (12 – дети). В Брестской области за сутки обратился 1 человек, в Гродненской – 4.





"Минздрав еще раз просит всех граждан - чтобы избежать травм, необходимо правильно одеваться. Если все же травмы избежать не удалось – обратитесь в ближайший травмпункт", - отметили в Минздраве.