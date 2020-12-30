И как с этим жить! ВОЗ заявила, что COVID-19 с нами навсегда





Про это рассказал эксперт ВОЗ профессор Дэвид Хейманн.





Он считает, что коронавирус станет одним из обычных видов пневмонии.





При этом, по мнению эксперта, вакцины против COVID-19 не гарантируют конца пандемии, поэтому человечеству придется научиться жить с этим вирусом.





Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, – считает ВОЗ.



