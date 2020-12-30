И как с этим жить! ВОЗ заявила, что COVID-19 с нами навсегда
Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 будет стремиться стать эндемичным вирусом. То есть коронавирус будет постоянно циркулировать и мутировать.
Про это рассказал эксперт ВОЗ профессор Дэвид Хейманн.
Он считает, что коронавирус станет одним из обычных видов пневмонии.
При этом, по мнению эксперта, вакцины против COVID-19 не гарантируют конца пандемии, поэтому человечеству придется научиться жить с этим вирусом.
Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, – считает ВОЗ.
Эксперты ВОЗ также не берутся назвать сроки окончания пандемии. Более того, они призывают готовиться к третьей волне, которую может спровоцировать "британский" штамм, который считается заразнее китайского на 70%.
"Белорусский партизан"
12:23 30/12/2020
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