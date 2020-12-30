



Телеграм-канал “МотолькоПомоги” пишет, что парни держали в руках безобидный плакат с приветствием. Однако сотрудникам ЦИП “не понравилось, что они слишком радовались”. Результат — поездка в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора.





Как стало известно Еврорадио , и освобождённые после 15 суток, и задержанные работают в IT-компании “Эксадел”. Представитель компании Наталья неохотно комментирует Еврорадио информацию о задержанных коллегах:





— Вы же понимаете, что это профессиональная информация и мы не имеем права её разглашать.





Еврорадио: Возможно, в отношении ваших сотрудников были совершены противоправные действия со стороны силовиков. Вы разве не заинтересованы в освещении подобной ситуации?





— Знаете, есть деление: личное отношение и профессиональное. Вот исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию.