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У минского изолятора задержали ITшников, которые встречали освобождённых коллег

Двух парней задержали 28 декабря возле минского изолятора в переулке Окрестина. Они пришли туда встречать коллег, которые освобождались из изолятора временного содержания.


Телеграм-канал “МотолькоПомоги” пишет, что парни держали в руках безобидный плакат с приветствием. Однако сотрудникам ЦИП “не понравилось, что они слишком радовались”. Результат — поездка в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора. 

Как стало известно Еврорадио, и освобождённые после 15 суток, и задержанные работают в IT-компании “Эксадел”. Представитель компании Наталья неохотно комментирует Еврорадио информацию о задержанных коллегах:

— Вы же понимаете, что это профессиональная информация и мы не имеем права её разглашать. 

Еврорадио: Возможно, в отношении ваших сотрудников были совершены противоправные действия со стороны силовиков. Вы разве не заинтересованы в освещении подобной ситуации?

— Знаете, есть деление: личное отношение и профессиональное. Вот исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию. 
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