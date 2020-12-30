О трансляции в интернете своих "новогодних огоньков" с приглашенными звездами заявили сразу несколько гражданских инициатив, а ИТ-компания предложила сделать онлайн-корпоратив.





Мarketing.by собрал все трансляции в список, чтобы вы могли выбрать, что посмотреть.





ЧинЧины и партизанская музыка от Белсата

Традиционно новогоднюю программу готовит телеканал «Белсат». В этом году она проходит под слоганом "Гоним крысу – встречаем 2021-й".





В 22:55 начнется новогодний музыкальный фильм « ЧинЧины в стране чудес ». Вместе с ЧинЧинами (Дмитрий Есеневич и Михаил Зуй) зрители "заглянут в параллельные действительности и увидят контраст между новой и старой Беларусью".





В первые минуты Нового года ждите подарок беларусам от «Белсата» и свободного хора: национальный гимн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».





В 00:05 беларуские партизаны устраивают музыкальное шоу. Зрители послушают важные песни этого года и те, что после всех событий в Беларуси зазвучали для нас по-другому. Белсат покажет беларусов из разных уголков мира, а также пожелания от друзей свободной Беларуси – Бориса Гребенщикова, Артемия Троицкого, Андрея Макаревича, Юрия Шевчука и других.





"БЧБ- Огонек" от Честных людей

Инициатива "Честные люди" на своем youtube-канале 31 декабря в 22:30 начнет "БЧБ-Огонек". Вот что написано в анонсе:





"Отпразднуйте этот Новый год не с телевизором, а с невероятными беларусами! Все они приготовили для нас свои поздравления, которые можно будет увидеть в новогоднюю ночь. В эфире огонька музыканты, артисты, стендаперы, диаспоры, профсоюзы, независимые инициативы, фонды, волонтеры – в общем, все наши. Беларусы, с которыми полгода провели плечо к плечу, борясь с несправедливостью. До самого Нового года мы будем показывать поздравления невероятных беларусов. Смотрите вместе с нами, ведь, в первую очередь, эти поздравления - для вас".









Жыве/Live2021 от фонда BYSOL

Акция “Жыве Беларусь!”, организованная порталом Звуки.Ру в и World Online Festival при поддержке Фонда BYSOL, завершает 2020 год ударным концертом. 31 декабря для всех людей из России и Беларуси, которые ценят свободу слова и хорошую музыку, объединенная команда делает большой международный стрим-фест. В трансляции обещаны лучшие артисты, музыканты и общественные деятели нескольких стран.









Трансляция новогодней программы начнется 31 декабря в 23.34. В ней счастья и удачи нам пожелают Борис Гребенщиков, Алексей Кортнев, Павел Аракелян, ROSTANY, NAKA, Animal Jazz, Майк Глебов, Евгений Хавтан, Pomidor/Off, Трубецкой, Крама, J:Mors, Kriwi, Nizkiz, Amaria, Jurgis Didziulis & Erica Jennings, L’Acou, MNGWA, Mr. Freeman, Максим Кац, Леонид Парфенов, Андрей Стрижак, Хор беларуской диаспоры в Великобритании, Лявон Вольский и многие другие – всего более 40 участников новогоднего марафона.





А ровно в полночь можно будет поднять бокалы со Светланой Тихановской.





«Годны аганёк» от кампании «Годна»

Кампании «Годна» приглашает 31 декабря в 20:00 заглянуть на «Годны аганёк».





"Проект «Годны аганёк» — это трогательная ироничная история от людей — людям. Егор Kipah и Людмила Погодина отправятся на поиски новогоднего чуда, а талантливые беларуские музыканты не только помогут найти нужные слова, но и подберут правильный аккорд для души и тела. На нашем празднике собрались Palina, Бакей, Groove Dealer, Dlina Volny, Kakora, Panska Moc, Лиса, Союз, Птичьи Права, Танграм, Яна Sativa, Галантерея и многие другие беларуские группы и артисты".









В создании этой новогодней трансляции вместе с командой «Годна» и артистами участвуют культурный центр «Корпус» и Lo-fi Social Club.





Онлайн-корпоратив от Andersen

ИТ-компания Andersen приглашает всех желающих нарезать салаты в новогодний день под онлайн-корпоратив . Трансляция будет происходить 31 декабря с 11:00 до 14:00, во время корой будет:





шампанское-онлайн;

хорошее музло;

конкурсы, в которых вы можете принять участие;

поздравление от ключевых персон компании;

и хедлайнер - Сергей Михалок и Ляпис*98 прямиком из Киева





Песни на Радио Перемен

Радио Перемен начнет новогоднюю программу 31 декабря ровно в 23 часа 34 минуты.





"Первой прозвучит Перемен, а после неё - другие песни, ставшие символами борьбы народа Беларуси за свободу и справедливость. До наступления Нового Года прозвучит новогоднее обращение Светланы Тихановской.





После наступления полуночи и 12-и ударов часов - Нацыянальны гімн Рэспублікі Беларусь «Пагоня». Это время поставить колонку поближе к окну и сделать музыку погромче. После исполнения гимна мы продолжим эфир песнями из топ-30 по вашим голосам".