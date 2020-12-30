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В Хорватии cерия землетрясений: люди ночевали на улицах

В Хорватии в среду утром произошли три землетрясения. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

Загреб, 30 декабря 2020 года, фото из соцсетей


Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения находился в 12 километрах на северо-запад от Сисака и залег на глубине 8 километров. Он стал ощутимым для жителей Петрини.

Еще одно землетрясение силой 4,8 балла произошло через полчаса, а затем было немного слабее - 3,9. После этого много граждан вышли на улицы Сисака.

После разрушительного землетрясения многие жители Петрине, Сисака и окрестностей провели ночь на улице, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.

Накануне стало известно о шестерых погибших от землетрясения, которое всколыхнуло всю Хорватию. Люди погибли в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране во вторник было 7 землетрясений. Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.
РБК-Украина
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